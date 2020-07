[클릭 e종목] "기아차, 6월 판매량 호조…영업이익 전망치 상향"

KB증권 리포트

올해 영업익 1조1000억원…전년비 46%↓

[아시아경제 이민지 기자]KB증권은 21일 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 38,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 36,800 2020.07.21 07:49 장시작전(20분지연) close 에 대해 투자의견 중립을 제시하고 목표주가는 2.7% 올린 3만8000원을 제시했다. 기대 이상의 6월 판매를 반영해 영업이익 전망치를 기존보다 상향한 데 따른 것이다.

2분기 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 38,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 36,800 2020.07.21 07:49 장시작전(20분지연) close 영업손실은 1583억원으로 지난해 같은 기간보다 적자전환할 것으로 추정된다. 강성진 KB증권 연구원은 “6월 자동차 판매를 반영해 영업손실 전망치를 기존 대비 1510억원가량 축소한 것”이라며 “시장은 758억원 흑자를 낼 것으로 예상하고 있다”고 말했다.

올해 중국을 제외한 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 38,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 36,800 2020.07.21 07:49 장시작전(20분지연) close 글로벌 도매판매는 지난해 같은 기간보다 31% 감소한 44만8000대로 잠정집계됐다. KB증권의 기존 전망 대비 2만5000대(5.8%) 많다. 전년 동기 대당 공헌이익 546만원을 적용하면 예상을 초과한 판매 대수가 영업손익 전망치에 미친 효과는 1342억원에 달한다. 2분기 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 38,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 36,800 2020.07.21 07:49 장시작전(20분지연) close 대당 공헌이익은 1년 전보다 3% 증가한 562만원을 기록한 것으로 추정된다.

올해 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 38,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 36,800 2020.07.21 07:49 장시작전(20분지연) close 의 영업이익은 1조1000억원으로 전년 대비 46% 줄었을 것으로 전망된다. 영업이익 전망치는 판매 대수 가정 변경을 반영해 기존 전망 대비 28.6% 상향조정된 것이나 시장 예상치를 27% 하회하고 있다.

강성진 연구원은 “중국을 제외한 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 38,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 36,800 2020.07.21 07:49 장시작전(20분지연) close 의 판매 대수는 기존 예상 대비 1만7000대 (0.7%) 늘어난 230만대가 될 것”이라며 “판매 대수 전망 조정은 926억 원의 영업이익 전망치 증가에 해당한다”고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr