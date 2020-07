"산단, 굴뚝산업→태양광 생산지"…금융지원 시작

산단, 전력 소비 공간→친환경에너지 생산 공간

유휴부지·공장 지붕 태양광 설치비 장기저리 융자지원

[아시아경제 문채석 기자]산업통상자원부의 주요 그린 뉴딜 정책 중 하나인 산업단지 태양광 금융지원 사업이 시작됐다. 대표적인 에너지 다소비 공간인 산단에서 신·재생에너지를 쓰도록 유도해 에너지 자립도를 높이려 한다.

산업부는 21일 산단 태양광 금융지원사업을 공고하고 오는 27일부터 신청접수를 받는다고 밝혔다.

지난 3일 제3차 추가경정예산을 통해 1000억원의 예산이 반영돼 시행하는 신규 사업이다.

태양광 설치비의 최대 90%까지 장기저리 금융지원을 받을 수 있다.

산단 유휴부지 또는 공장 지붕을 활용해 태양광 발전사업을 하려 하는 공장주, 해당 대상지 임차인 등이 대상이다.

산단 내 주차장 등과 산단 밖 공장의 지붕 등도 지원 대상에 포함된다.

분기별 변동금리 1.75%를 적용한다. 중기는 90% 이내, 중견기업은 70%이내까지 지원한다. 대출기간은 5년거치 10년 분할상환을 원칙으로 한다.

산단 입주기업 확인서, 발전사업 허가증 등 서류를 한국에너지공단 신재생에너지센터 홈페이지에 올려 접수하면 된다.

산업부 관계자는 "산단 태양광은 유휴부지를 활용해 환경을 훼손하지 않고, 주택 등과 떨어져 있어 주민 수용성도 높은 태양광 설치 모델"이라고 설명했다.

이어 "사업을 통해 산단 내 태양광 설치를 확대할 것"이라며 "산단을 전력을 쓰는 공간에서 친환경에너지를 만드는 공간으로 바꿔 에너지 자립도를 높여나갈 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

산단 태양광 금융지원사업 공고문 등 사업과 관련한 자세한 내용은 에너지공단 신재생에너지센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr