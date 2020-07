'드론 수색'으로 낚시하다 길 잃은 초등생 2명 구조

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 낚시하러 갔다가 길을 잃고 헤매던 초등학생들이 소방대원들의 드론 탐색으로 발견됐다.

20일 충남 서산소방서에 따르면, 지난 16일 오후 음암면 도당리 하천에서 낚시하다 길을 잃고 방황하던 A군(11) 등 초등생 3명이 드론 수색으로 구조됐다.

서산소방서는 당일 오후 6시께 "친구 2명과 함께 낚시하러 왔다가 길을 잃었다. 위치를 추적해달라"는 A군의 휴대전화 신고가 접수됐다.

소방서는 대원 5명을 현장에 보내 수색 활동을 펼쳤지만 길이 복잡해 이들을 찾지 못했다.

그러는 동안 한 소방대원이 드론을 띄워 30여분 만에 하천 주변에 있던 아이들을 발견하고 경찰을 통해 가족의 품으로 보냈다.

소방서 관계자는 "수색 범위가 넓은 인명구조 현장에서 드론은 신속한 대응에 많은 도움이 된다. 앞으로 인명구조뿐 아니라 화재 진압 현장에서도 적극적으로 활용할 방침"이라고 전했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr