그룹 블랙핑크 지수가 미모를 뽐냈다.

지수는 지난 19일 자신의 인스타그램에 "울 블링크(팬덤 이름) 항상 제일 사랑하고 고마워요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

세련된 호피무늬가 지수 특유의 세련된 매력을 더욱 돋보이게 한다. 사진을 접한 팬들은 "미모 언제나 성수기", "저도 언니 사랑해요" "호피 대존예"라며 뜨거운 반응을 보였다.

한편, 지수가 속한 그룹 블랙핑크는 지난달 26일 '하우 유 라이크 댓(How You Like That)'을 발매, 3주째 음원차트 정상을 지키고 있다.

