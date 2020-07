[아시아경제 온라인이슈팀]

방송인 안선영의 화보 사진이 화제다.

안선영은 자신의 인스타그램에 "#안선영4주다이어트챌린지 우승자들과 함께한 #magnjina 매거진 화보컷이 나왔네요

#맥앤지나 매거진은 오늘부터 배포 전국서점에 내일 깔린다고 합니다. 많은 관심부탁드려요..요거 보니 다시 또 열심히 #운동 #식단관리 해서 잘 유지해봐야겠다는 의욕불끈..#나는나를이긴다 #하고싶다다이어트 #안선영다이어트"라는 글과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.

사진 속 안선영은 과감한 의상을 입고 포즈를 취하고 있다. 군살없는 몸매와 선명한 복근이 눈에 띈다

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr