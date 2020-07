교보생명, 사망보험금·생활자금 보장하는 하이브리드변액종신보험 출시

경제활동기 사망 보장

은퇴 후 최대 30년 생활자금

[아시아경제 오현길 기자] 교보생명은 보험료의 일부를 펀드에 투자하는 '(무)교보플러스하이브리드변액종신보험'을 출시했다고 20일 밝혔다.

펀드 운용성과가 좋으면 사망보험금이나 적립금이 늘고, 운용성과가 저조하더라도 사망보험금과 생활자금을 최저 보증한다. 또 경제활동기에는 사망을 보장받고, 은퇴 후에는 가입금액의 90%까지 최대 30년간 생활자금을 받을 수 있는 것이 특징이다.

생활자금 개시 나이는 45~90세 사이에서 정할 수 있고, 생활자금을 받는 기간은 10·15·20·25·30년 중 선택할 수 있다.

은퇴시점에 일반종신보험으로 전환할 수도 있다. 일반종신보험 전환 시 펀드 수익률이 좋을 경우 수익률을 확정하고, 수익률이 좋지 않을 경우 기납입보험료 수준의 적립금을 보전해준다. 피보험자를 자녀나 배우자로 변경해 계약을 승계하는 것도 가능하다.

특약을 활용해 암, 경도/중등도치매는 물론, 뇌출혈·뇌경색증·급성심근경색증, 인공관절치환수술, 깁스치료, 항암방사선약물치료, 당뇨, 대상포진·통풍, 각종 입원·수술 등을 보장 받을 수 있다. 'GI진단 보험료환급특약'에 가입하면 GI(암·뇌출혈·급성심근경색증 등 21종) 발생 시 주계약 보험료를 환급 받을 수 있다.

보험가입금액에 따라 적립금의 최대 8%까지 고액유지보너스를 받을 수 있으며, 10년 이상 장기 유지한 계약은 최대 5%까지 장기유지보너스를 받을 수 있다. 생활자금 축하보너스와 장기유지 운용보수 환급액도 적립금에 가산해준다.

AI글로벌자산배분형, 글로벌원자재형 등 펀드를 신설해 펀드 라인업도 다양화했다.

만 15세부터 최대 70세까지 가입할 수 있다. 보험료는 기본형 주계약 가입금액 1억원 20년납 기준 30세 남자 월 20만6000원, 30세 여자 월 18만4000원이다.

