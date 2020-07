월트디즈니 너마저…거세지는 페이스북 광고 보이콧

페이스북 소유 SNS 인스타그램에도 광고 중단

[아시아경제 권재희 기자]페이스북의 최대 광고주인 월트디즈니가 광고 보이콧 행렬에 동참하기로 했다.

18일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 이 문제에 정통한 관계자를 인용해 최근 월트디즈니가 페이스북에 지불하는 광고비를 대폭 삭감하기로 했다고 보도했다. 이어 페이스북이 소유하고 있는 사회관계망서비스(SNS)인 인스타그램에도 광고를 중단하기로 했다.

페이스북에 대한 광고지출은 다른 광고에 비해 특히 효과가 좋아 많은 브랜드들은 페이스북 광고에 대한 선호도가 높은 것으로 알려져있다.

그럼에도 디즈니가 이같은 결정을 내린 것은 혐오표현 및 분열을 조장하는 콘텐츠 처리에 불만을 가진 전미흑인지위향상협회(NAACP) 등 민권단체들이 광고비 삭감을 하지 않을 경우 디즈니까지 불매운동을 진행하겠다고 으름장을 놨기 때문이다.

월트디즈니는 올 상반기 기준 페이스북의 최대 광고주로 꼽힌다. 리서치회사 패스매틱스에 따르면 월트디즈니가 올해 1월부터 6월까지 페이스북에 자사의 동영상서비스(OTT)인 디즈니+의 광고비로 약 2억1000만달러(약 2530억원)을 쓴 것으로 나타났다. 또한 월트디즈니는 페이스북이 소유한 SNS인스타그램에도 자사가 지분으로 보유한 동영상 스트리밍 서비스 훌루에 대한 광고비도 중단했다. 훌루는 지난 4월15일부터 6월30일까지 인스타그램에 광고비로 총 1600만달러(약 193억원)을 지출한 것으로 알려졌다.

앞서 유니레버, 스타벅스, 버라이즌, 포드 등 미 대형 브랜드들이 줄줄이 페이스북 광고 중단을 선언한 바 있다.

한편 페이스북은 연간 800만곳 이상의 기업들로부터 700억달러 규모의 광고수익을 벌어들이고 있는 것으로 나타났다.

