골든블루, 카발란 디스틸러리 셀렉트 200ml 소용량 판매

[아시아경제 최신혜 기자] 골든블루가 타이완 싱글몰트 위스키 ‘카발란 디스틸러리 셀렉트’의 200㎖ 소용량 제품을 출시해 이마트에서 판매 중이라고 20일 밝혔다.

골든블루는 소용량 주류 트렌드에 발맞추어 소비자들이 부담없이 위스키를 즐길 수 있도록 하기 위해 기존 700㎖ 병으로 판매되고 있는 카발란 디스틸러리 셀렉트를 200㎖ 병에 담아 새롭게 선보였다. 카발란 디스틸러리 셀렉트는 높은 품질과 독특한 맛을 가진 것은 물론 합리적인 가격으로 대중적인 매력을 모두 갖춘 제품이다. 도수는 40%이며, 카발란 특유의 열대 과일에서 나오는 달콤한 향과 위스키의 깊은 풍미가 완벽한 조화를 이루며, 원액이 부드럽게 목을 타고 넘어가 오랫동안 긴 여운을 느낄 수 있는 것이 특징이다.

특히 카발란 디스틸러리 셀렉트는 다양한 음용법을 가지고 있어 위스키를 조금 더 특별하고 새롭게 경험하고 싶을 때 음용하기 좋은 제품이다. 스트레이트나 온더락 방식으로 음용하면 위스키의 복합적이고 풍부한 맛을 제대로 느낄 수 있으며, 하이볼이나 칵테일의 베이스로 활용하여 캐주얼하면서도 색다른 방식으로 마셔도 싱글몰트의 맛과 향을 접할 수 있다.

카발란 디스틸러리 셀렉트 200㎖ 소용량 제품은 전국 주요 이마트(일부 점포 제외)에서 구매할 수 있으며, 가격은 3만원대다.

