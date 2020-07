한울원전 6호기 원자로 오신호로 자동정지(종합)

[아시아경제 문채석 기자]한국수력원자력 한울원자력본부는 19일 오후 12시5분께 한울원전 6호기(가압경수로형, 100kW급) PCS 카드 교체 중 오신호로 원자로 냉각재 펌프가 정지해 원자로가 자동정지됐다고 밝혔다.

PCS카드는 발전소 제어계통에 신호를 전달하는 카드다. 발전소 이상 상태나 오신호 때 원자로 냉각재 펌프 등에 정지 신호를 전달하는 역할을 한다.

한수원 관계자는 "현재 원인을 분석 중"이라며 "이번 정지로 인한 외부 방사선 누출은 없으며 발전소는 안전한 상태를 유지하고 있다"고 말했다.

원자력안전위원회는 이날 한울원전 6호기가 자동정지됐다는 보고를 받고 현장 지역사무소에서 초기상황을 파악 중이라고 알렸다.

한국원자력안전기술원(KINS) 전문가로 구성된 사건조사단을 파견해 상세 원인을 조사하고 있다고 밝혔다.

원안위는 "현재 발전소는 안전정지 상태고 발전소내 방사선 준위도 평상시 수준을 유지 중"이라며 "원자로 냉각재펌프 정지 원인 분석과 한수원 재발방지대책 등을 검토해 원자로 재가동을 승인할 계획"이라고 말했다.

앞서 한울본부는 지난 4일 한울원전 2호기(가압경수로형 95만㎾급)의 2차측 급수계통 수질이 낮아져 터빈을 수동 정지했다가 6일 발전을 재개했다.

터빈발전기는 증기발생기에서 만든 증기를 받아 전기를 생산하는 장치로, 원자로 출력은 약 1%까지 떨어졌다.

당시 터빈 정지에 따른 외부 방사선 누출은 없었다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr