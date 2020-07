홍준표 "대구 긴급생계자금 지원, 1회성 용돈 뿌리기"

[아시아경제 이지은 기자] 홍준표 전 자유한국당 대표가 대구시의 2차 긴급생계자금 지원에 대해 '1회성 용돈 뿌리기'라며 비판하고, 재고를 요청했다.

홍 전 대표는 19일 페이스북에서 "이재명 경기지사의 청년수당 무상 지급쇼를 모델로 한 정책으로 보이는데 시민 세금을 과연 그렇게 사용하는 것이 맞는지 한번 재검토 해볼 여지가 있지 않을까"라며 반문했다.

그는 "10만원이면 추석 제사상 차리기에도 턱없이 모자라는 돈일 뿐만 아니라 무슨 자식들에게 세뱃돈 주는 것도 아니지 않는가"라며 "지난번 문 정권이 코로나 재난 지원금 줄때도 나는 1회성 선심성 돈뿌리기는 적절하지 않다고 말한 바 있지만 이번 대구시 결정은 참 어이없다는 느낌이 든다"고 말했다.

홍 전 대표는 "그 돈이면 감염병 연구센타도 지을수 있고 60억 짜리 낙후된 주민 복지 회관도 40채나 지을수 있고 대구의 낙후된 인프라 재건에도 큰 도움이 될 것"이라며 "그런 거액을 별로 생계에 도움도 되지 않는 1회성 용돈 뿌리기에 낭비 한다는 것은 대구 시민들을 위한 제대로 된 정책 집행이 아니지 않나"고 말했다.

