부산시, “MICE 살리자” … ‘지원’ ‘일자리’ 한방에

7월24일까지 마이스 사업장 38곳과 청년 38명 추가모집

인건비, 기본교육, 직무교육, 컨설팅, 네트워킹 등 지원



[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 코로나19로 심각한 경영 위기를 맞고 관광·전시·컨벤션 업계의 경영 회복을 위해 부산시가 추가 지원에 나선다.

부산시는 행정안전부의 지역 주도형 청년일자리사업인 ‘청년고용 친화적 MICE 생태계 조성사업’에 참여할 사업장 38곳과 청년 38명을 7월 24일까지 추가 모집한다.

2018년부터 시작된 이 사업은 올해 하반기 정부 추경 3억원을 더하면 총사업비가 28억8000만원(국비 14억4000만원, 시비 11억8600만원, 기업 2억54000만원)에 이른다.

지난 6월까지 마이스 기업 46개, 청년 114명이 참여해 코로나 극복을 다짐하며 사업이 진행됐지만, 경영 위기에서 벗어나지 못한 관광?마이스 업계의 정상화를 위해 추가 지원에 나서게 됐다.

모집 기간은 오는 24일 오후 4시까지이며, 부산시 홈페이지 공고문을 참고해 이메일 또는 방문, 우편 등으로 신청하면 된다.

지원대상 사업장은 부산시에 있는 국제회의기획업, 전시기획업, 이벤트기획업, 행사대행업 등 관련 관광?마이스 기업뿐 아니라 하이브리드 행사 활성화 추세에 맞춰 미팅테크놀로지 관련 정보통신(IT) 기업까지 포함한다. 지원대상 청년은 부산에 주소를 둔 올해 1월 1일 기준 만 39세 이하 미취업 시민이다.

시는 24일까지 접수하고 심사위원회 심의를 거쳐 28일께 선정결과를 발표할 계획이며, 이후 수행기관인 부산관광마이스진흥회에서 사업장과 청년을 매칭하고 8월부터 근무를 시작한다.

선정된 사업장에는 신규 고용되는 청년 1명에 대한 인건비, 기본교육, 직무교육, 컨설팅과 업계 및 청년 간 유대감 강화를 위한 네트워킹 등을 지원한다.

변성완 부산시장 권한대행은 “코로나19로 타격을 입은 지역 관광?마이스 업계의 위기 극복을 지원하고 청년들에게 일자리를 제공하는 뜻깊은 사업”이라고 했다.

