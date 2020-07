文대통령 "내달 14日 '택배 없는 날'…택배기사 휴식 응원"

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 18일 "8월14일은 택배기사님들이 쉬는 날"이라며 "이날 하루, 택배를 기다리지 않고 기사님들이 휴식과 재충전의 시간을 가질 수 있도록 응원해주시길 바란다"고 말했다.

문 대통령은 이날 자신의 페이스북 등 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "택배가 조금 늦어지더라도 함께 행복했으면 좋겠다"며 이같이 적었다.

문 대통령은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 택배 물랴잉 급격히 늘어난 데 대해 "'생활 속 거리두기'가 잘 될수록 택배기사님들은 더 바빠졌고, 그 사이 세 분의 기사님이 과로로 세상을 떠났다"먀 "코로나 극복의 주역으로 의료진과 함께 택배기사들의 노고를 우리 모두 기억했으면 한다"고 말했다.

이어 "전국택배연대노조는 택배기사들의 휴식을 위해 오래도록 노력해왔다"며 "전날 드디어 한국통합물류협회가 수용하면서 8월14일이 사상 최초로 '택배 휴가의 날'이 됐다"고 환영했다. 이는 택배산업이 시작된 지 28년 만에 이뤄진 일이란 점도 덧붙였다.

문 대통령은 "택배기사의 발걸음이 가벼울수록 집 앞에 놓일 택배에도 행복한 마음이 담길 것"이라며 "코로나 극복도 빨라질 것"이라고 기대했다.

