K-블록버스터 '반도', 개봉 4일만 100만…극장 침체기 속 활약

[아시아경제 박희은 인턴기자] 연상호 감독의 액션 블록버스터 영화 '반도'가 개봉 4일째 100만 관객을 돌파했다. 이에 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인해 전반적으로 침체되었던 극장가의 분위기 회복을 위한 시작을 알렸다.

18일 '반도' 배급사 NEW 측은 이날 오전 8시10분을 기준으로 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면, 영화 '반도'의 누적 관객수가 100만790명을 기록했다고 밝혔다. 이는 역대 박스오피스 4위를 차지한 '국제시장' 100만 돌파와 동일한 속도다.

또한, '반도'는 지난 15일 한국과 동시 개봉한 대만과 싱가포르, 16일 개봉한 말레이시아에서도 박스오피스 정상을 차지했다. 오는 24일 개봉을 앞둔 베트남에서도 ‘기생충’의 사전 예매량을 뛰어넘어 예매율 1위를 기록했다.

이에 '반도'의 주역인 감독 연상호와, 배우 강동원, 이정현, 이레는 100만 관객 돌파 소식에 감사의 마음을 담은 사진을 공개했다. 이들은 환한 미소와 함께 100 모양의 숫자와 하트 모양의 풍선을 들고 100만 관객을 자축했다.

한편, '반도'는 '부산행' 그 후 4년, 폐허가 된 땅에 남겨진 자들이 벌이는 최후의 사투를 그린 액션 블록버스터 영화다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr