울산 울주군, ‘똑똑한 도시’ 구현한다

스마트시티 통합플랫폼 구축 사업에 뽑혀 국비 6억 확보

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 방범·재난·환경 등 도시기능의 여러 분야에서 지능화된 ‘똑똑한’ 마을을 만드는 울산 울주군의 스마트시티 사업이 닻을 올렸다.

울주군은 국토교통부로부터 스마트시티 통합플랫폼 기반구축 공모 사업 대상자로 선정됐다고 18일 밝혔다.

전국 지자체를 대상으로 한 이번 공모에서 울주군을 포함한 29개 지자체가 선정됐다. 각 지자체는 사업추진비 6억원을 지원받는다.

스마트시티 통합플랫폼 기반 구축 사업은 방재·방범·교통·환경·에너지·민원 등 분야별 정보시스템을 통합해 지능적이고 효율적으로 관리하는 도시기반을 조성하는 사업이다.

사업이 이뤄지면 재난·범죄 등 사건 발생 시 112·119 등 관련 기관끼리 실시간 연계를 통해 즉각적인 대응체계를 작동시키는 도시 안전망 구축이 가능해진다.

울주군 관계자는 “이번 공모사업 선정으로 군이 예전부터 추진해오던 스마트시티 조성사업이 탄력을 받게 됐다”며 “성공적인 스마트시티 통합플랫폼 기반구축 사업을 통해 모두가 안심하는 안전한 울주를 만들어나갈 것”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr