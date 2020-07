현실화된 文정부 '조세저항'…통합당, 부동산 연일 때리기

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 정부의 부동산 대책이 광범위한 조세저항에 부딪히면서 지지율마저 끌어내리고 있다. 미래통합당은 연일 정부의 부동산 정책을 맹폭하며 김현미 국토부 장관 해임과 정책 방향성 변경을 요구하고 나섰다.

배준영 통합당 대변인은 18일 논평을 통해 "정부의 부동산 정책이 왜 헛돌고 있는지 대통령만 모르고 있는 것은 아닌지 국민은 우려하고 있다"며 공격했다.

그는 "불과 8개월 전, 대통령께서는 국민과의 대화에서 '부동산 문제는 우리 정부에서 자신있다고 장담한다'고 말씀하신 바 있지만, 이재명 경기도지사는 '관료들의 이해관계가 물려 있고, 부동산을 많이 가진 사람과 인연이 많은데 대통령의 선량한 뜻이 관철되겠나'고 반문했다"고 꼬집었다.

청와대 정무기획비서관을 지냈던 진성준 더불어민주당 의원의 '집값 안 떨어질 것' 발언을 언급하며 "100분의 연극이 끝나고 무대 뒤에서 한 말. 진담이 아니고 농담이라도 된다는 말인가"라고 지적하기도 했다.

배 대변인은 "노무현 대통령께서는 '저희 정부가 정책에 시행착오가 있었다는 것을 인정한다면 제일 큰게 부동산'이라며 실패를 인정하고 국민에게 사과하는 용기를 보여줬다"며 "정부도 이제 쿨하게 부동산정책 실패를 인정하라. 그리고 전면쇄신을 선언하라"고 강조했다.

통합당 의원들의 부동산 정책 비판도 이어졌다. 통합당 부동산시장 정상화 특위 위원장을 맡고 있는 송석준 의원은 17일 MBC '뉴스외전'에 출연해 진 의원의 말을 언급하며 "7·10 대책의 허점을 적나라하게 드러낸 것"이라고 평가했다.

국회 기재위 소속이자 경제혁신위원장인 윤희숙 의원도 "초강력 수요억제수단을 연이어 소환하다가 역사적인 부동산 가격 급등을 가져온 참여정부 때의 실패를 문재인 정부가 고대로 답습하고 있다"며 "그린벨트 수용비로 안그래도 유동성으로 넘치는 부동산 시장 거품만 더 만들지 말고 이제 도심 주택 공급의 유일한 방안인 재건축재개발 규제를 풀어야 한다"고 말했다.

주호영 원내대표도 17일 기자들과 만나 "(정부가) 모든 정책을 다 써도 집값 못잡고 있지 않나. 방향을 바꿔야 한다"며 "김 장관에 대해서는 먼저 그만둘 것을 촉구하고, 그게 안 되면 임명권자인 대통령이 해임하기를 바라고, 그래도 안 되면 해임건의안을 행사할지 검토하겠다"고 강조했다.

한편 6·17 대책과 7·10 대책으로 '세금 폭탄'을 맞은 이들이나 임대사업자들, 대출 소급 적용 피해자들이 조세저항 움직임을 보이고 있다. '못살겠다 세금폭탄', '3040 문재인에 속았다' 등 실시간 검색어를 올려 주목을 끄는 한편, 이날 오후 3시 을지로 예금보험공사 앞에서 조세저항 대정부집회를 진행할 예정이다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr