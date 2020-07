[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 한국도로공사 대구경북본부 광주대구고속도로 광주방향 거창휴게소는 16일 거창 가조119안전센터와 함께 하계 휴가철에 대비한 합동 소방훈련을 실시했다.

이날 거창휴게소 직원 조직체인 자위소방대원들은 화재 발생 시뮬레이션에 따라 초기 대응훈련과 소화기 사용법 등 화재 발생부터 진화, 인명구조, 복구까지 유관기관간 협조체제 속에 인적, 물적 피해를 최소화하는 훈련을 펼쳤다.

휴게소 관계자는 "많은 인원이 이용하는 고속도로의 특성을 감안, 언제 어떤 상황에서도 당황하지 않고 신속히 대응할 수 있는 재난 대응체계를 갖추도록 지속적이고 반복적인 훈련을 해오고 있다"며 "특히 코로나19 감염 예방을 최선을 다하고 있다"고 전했다.

영남취재본부 이영욱 기자 wook7029@asiae.co.kr