4살 여아 팔 깨물어 다치게 한 보육교사…수사 착수

[아시아경제 김연주 인턴기자] 인천의 한 어린이집에서 4살 원아의 팔을 깨물어 다치게 하는 등 학대 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.

인천 계양경찰서 등은 생후 33개월 된 딸을 둔 어머니 B(32)씨가 지난 11일 인천시 계양구 한 어린이집에서 자신의 딸이 보육교사에게 학대를 당했다고 경찰에 신고했다고 16일 밝혔다.

B씨는 신고 전날인 지난 10일 오후 딸의 팔에서 멍 자국을 발견해 해당 어린이집 폐쇄회로(CC)TV를 확인했고, A양 반 부담임 교사인 C(38)씨의 학대 정황을 확인한 뒤 경찰에 신고한 것으로 알려졌다.

당시 B씨는 CCTV를 통해 C씨가 낮잠 시간에 아이를 세워 놓고 혼을 내면서 두 차례 팔을 입으로 물었으나 담임 교사는 눈길도 안 주고 컴퓨터만 하고 있었고 다른 아이들은 손으로 귀를 막고 있었다고 말한 것으로 전해졌다.

B씨에 따르면 해당 교사는 아이들과 놀이를 하다가 실수로 깨물었다고 했으나 뒤에 훈육했다고 말을 바꿨다며, 깨문 뒤에는 흔적을 없애려는 것인지 손으로 해당 부위를 비비기도 했다고 주장한 것으로 알려졌다.

신고를 받은 경찰은 A양이 어린이집에 다닌 지난 5월 9일부터 이달 10일까지 중 실제 등원을 한 날인 24일 치 CCTV를 모두 제출받아 분석 작업을 진행 중인 것으로 파악됐다.

해당 어린이집은 현재 A양 반 담임과 부담임 2명을 사직하도록 했다면서 경찰 조사에 성실하게 임하겠다는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌다.

경찰은 분석 작업을 마치는 대로 C씨 등을 불러 학대 여부와 경위 등을 조사할 계획이다.

