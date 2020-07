[골프토픽] 캔틀레이 "골드만삭스 150년 역사상 첫 후원 계약"

[아시아경제 노우래 기자] ○…패트릭 캔틀레이(미국)가 글로벌 투자은행 골드만삭스의 첫 후원 선수로 이름을 올렸다.

미국 경제 전문지 포브스는 16일(한국시간) "골드만삭스가 미국프로골프(PGA)투어에서 뛰는 캔틀레이와 후원 계약을 했다"며 "이는 골드만삭스가 창사 150년 만에 처음으로 맺은 운동선수 스폰서십"이라고 보도했다. 골드만삭스는 "우리 상품과 서비스 이용객들이 스포츠, 특히 골프에 관심이 많다"면서 "이번 후원 계약은 캔틀레이의 투지 넘치는 특성을 최우선으로 고려했다"고 설명했다.

캔틀레이는 지난해 메모리얼토머넌트 우승을 포함해 PGA투어에서 통산 2승을 거둔 선수다. 메이저 최고 성적은 지난해 PGA챔피언십 공동 3위다. 그동안 타이틀리스트 모자를 썼지만 올해 초부터는 모자 앞면에 '마커스 바이 골드만삭스'라는 문구를 새기고 대회에 출전하고 있다. 이날 밤 미국 오하이오주 더블린 뮤어필드빌리지에서 막을 올리는 메모리얼토너먼트에서 2연패에 도전한다.

