[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 2층 로사케이 핸드백매장에서 모노그램 라인의 조리 샌들을 선보이고 있다. 로사케이 조리 샌들은 올해 처음으로 로사케이의 대표상품 모노그램라인 가방 모양과 같은 패턴을 사용해 가방과 함께 착용시 좀 더 멋스럽게 연출이 가능해 인기를 끌고 있으며 조리 샌들은 이달 말까지 50% 할인 행사를 진행한다.

