7월 16일 코스피, 18.12p 내린 2183.76 마감(0.82%↓)

2020년 07월 16일 코스피 지수는 18.12p (0.82%) 하락한 2183.76로 마감했습니다.

금일 코스피 주요 상승 종목은 녹십자홀딩스2우 녹십자홀딩스2우 005257 | 코스피 증권정보 현재가 52,100 전일대비 12,000 등락률 +29.93% 거래량 157,599 전일가 40,100 2020.07.16 15:30 장마감 close , 신풍제약우 신풍제약우 019175 | 코스피 증권정보 현재가 75,700 전일대비 15,400 등락률 +25.54% 거래량 1,076,363 전일가 60,300 2020.07.16 15:30 장마감 close , 한국콜마홀딩스 한국콜마홀딩스 024720 | 코스피 증권정보 현재가 30,800 전일대비 6,000 등락률 +24.19% 거래량 3,693,385 전일가 24,800 2020.07.16 15:30 장마감 close 이며, 코스피 주요 하락 종목은 한국콜마홀딩스 한국콜마홀딩스 | 코스피 증권정보 현재가 30,800 전일대비 6,000 등락률 +24.19% 거래량 3,693,385 전일가 24,800 2020.07.16 15:30 장마감 close , 파미셀 파미셀 005690 | 코스피 증권정보 현재가 21,650 전일대비 2,200 등락률 -9.22% 거래량 14,549,725 전일가 23,850 2020.07.16 15:30 장마감 close , 이지스밸류리츠 이지스밸류리츠 334890 | 코스피 증권정보 현재가 4,410 전일대비 390 등락률 0.00% 거래량 7,412,543 전일가 2020.07.16 15:30 장마감 close 입니다.

