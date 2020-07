[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청은 16일 SGI 서울보증보험과 ‘유망 조달기업 보증지원을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 양 기관은 협약을 계기로 유망 조달기업 9000여개사가 이행보증보험에 가입할 때 연간 9억원의 보험료를 절감하고 보증한도가 총 3조3000억원으로 확대될 것을 기대한다. 정무경 조달청장(앞줄 왼쪽)과 서울보증보험 김상택 대표이사(앞줄 오른쪽)가 협약체결 후 기념촬영을 하고 있다. 조달청 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr