국내 코로나19 확진자가 어제 하루 해외 47명, 서울6명, 경기3명 등 총 61명 증가한 가운데 16일 서울 중구 국립중앙의료원에 마련된 선별진료소에서 의료진이 분주하게 움직이고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.