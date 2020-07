SK스토아, ‘노보텔 앰배서더 강남’ 호캉스 패키지 선보여

[아시아경제 이승진 기자] SK스토아가 ‘노보텔 앰배서더 서울 강남’ 숙박권 판매 방송을 시작한다고 16일 밝혔다.

SK스토아는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 안전 휴가, 안심 휴가를 원하는 올 여름 휴가 트렌드를 반영해 서울 강남 한복판에서 여유롭게 힐링할 수 있는 ‘노보텔 앰배서더 서울 강남’ 호캉스 패키지를 선보인다. 방송은 17일 0시 30분에 진행된다.

‘노보텔 앰배서더 서울 강남’은 전세계 400여 개의 노보텔 글로벌 체인 중 하나로 프랑스풍 특1급 호텔이다. 신논현역과 강남역 인근에 위치한 지리적 장점으로 강남 코엑스와 무역센터 이용에 용이하고 논현동 먹자골목, 강남의 대형쇼핑문화시설도 편리하게 이용 가능하다.

특히 야외 테라스의 자쿠지를 보유한 수영장과 핀란드식 사우나 시설이 있어 하루의 피로와 스트레스를 풀고 도심 속에서 여유로운 휴가를 즐기고자 하는 호캉스족들의 인기가 많은 호텔 중 하나다.

SK스토아는 조식이 포함된 ‘노보텔 앰배서더 서울 강남’ 객실 1박을 평상시 대비 약 40% 이상 할인된 가격에 선보인다. 스탠다드룸 객실 1박과 조식이 포함된 패키지를 주중(일~목요일) 기준 10만 9000원, 주말(금~토요일)에는 13만 9000원에 판매할 예정이다. 이보다 한단계 높은 슈페리어룸은 조식 포함 11만 9000원, 주말은 14만 9000원이다. 해당 금액은 모두 세금이 포함된 가격이다.

또 SK스토아에서 해당 상품을 구입시 16세 이하 자녀는 2인까지 무료로 조식을 즐길 수 있으며, 수영장과 피트니스클럽, 사우나도 무료 이용이 가능하다. 이밖에도 ‘노보텔 앰배서더 서울 강남’에서 인기가 많은 ‘안뜨레’, ‘로비라운지’ 레스토랑을 30% 할인된 가격에 이용할 수 있으며 ‘더 스퀘어’ 석식 뷔페 역시 약 40% 할인된 특가로 즐길 수 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr