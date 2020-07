신한카드, 세브란스병원과 디지털 업무 협력 MOU 체결

신한페이판 앱으로 진료 예약부터 결제까지 가능

[아시아경제 기하영 기자]신한카드가 연세의료원과 손잡고 비대면 의료 예약·결제 플랫폼 시장으로 발을 넓힌다.

신한카드는 연세의료원 세브란스병원과 디지털 헬스케어 서비스 제휴를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.

이날 행사는 임영진 신한카드 사장, 이병석 세브란스병원장이 참석한 가운데 지난 15일 서울 신촌 세브란스병원에서 진행됐다.

연세의료원 세브란스병원은 2018년 병원 애플리케이션(앱) '마이세브란스'를 도입해 의료서비스 디지털화에 앞장서왔다. 2400만 회원을 보유한 신한카드는 국내 최고의 모바일 생활결제플랫폼 신한페이판과 연세의료원의 의료서비스 노하우를 결합해 디지털 헬스케어 시장을 선도할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

앞서 신한카드는 지난 6월 신한페이판 앱에서 세브란스병원 진료 예약부터 진료비 결제까지 원스톱으로 가능한 '마이헬스케어' 서비스를 출시했다. 마이헬스케어는 현재 세브란스병원, 강남세브란스병원, 중앙대학교병원에서 이용할 수 있으며, 연말까지 10개 병원으로 범위를 확대해 나갈 계획이다.

신한카드 관계자는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 비대면 서비스에 대한 관심이 높아지고 있어 모바일 앱을 활용한 디지털 헬스케어 서비스가 점차 확대될 것으로 예상된다"고 말했다.

