강아지용 삼계탕·장어죽…SSG닷컴, 보양식 매출 150%↑

초복 맞아 매출 함께 신장

[아시아경제 차민영 기자] 반려동물을 가족의 일원으로 생각하는 ‘펫팸족’이 늘면서 올해는 애완동물 전용 보양식 상품 매출도 급증한 것으로 나타났다.

SSG닷컴은 초복을 전후해 6월 1일부터 7월 15일까지 약 35일간의 데이터를 분석한 결과, 반려동물용 ‘보양식’ 상품 매출이 지난해보다 150% 늘었다고 16일 밝혔다. 취급 상품 수도 2년 전에 비해 3배나 늘었다.

특히 올해는 무더위에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)까지 맞물리며 수요가 늘었다. 고객이 보양식을 고를 때 반려동물을 위한 상품도 함께 구매하면서 매출이 동반 신장했다. 특정 기념일에 애완동물을 함께 챙기는 현상이 두드러진 셈이다.

실제로 반려동물 카테고리 중 건강·보양식 상품 비중은 해마다 증가하고 있다. 이날 기준 SSG닷컴에서 영양제나 간식, 보양식 등은 반려동물 카테고리 전체 매출의 약 15%를 차지한다.

대표 상품으로 ‘굽네 듀먼 닭가슴살’, ‘더독 수제 삼계탕’, ‘더독 건강 오리백숙’, ‘돌로키친 명작 보양식 장어죽’ 등이 인기를 끌고 있다. 오는 7월 말에는 한의사가 만든 보양식 콘셉트 ‘조공 한방 보양 삼계탕전’도 입점할 계획이다.

이에 SSG닷컴은 협력사와 함께 특별 이벤트도 펼칠 예정이다. 오는 29일까지 프로젝트 펀딩 ‘우르르’를 통해 강아지 구명조끼와 펫타올, 삼계죽 2개를 넣은 ‘돌로박스 PET 휴가 패키지’를 정상가보다 40% 할인한 2만9900원에 판매한다. ‘애니케어 면역 멀티파우더 15종’도 30% 할인해 31일까지 특가로 선보인다.

이현정 SSG닷컴 생활팀 반려동물담당 바이어는 “프리미엄 사료 외에 사람이 먹어도 손색없는 특별 보양식 메뉴가 소용량, 개별포장된 가정간편식(HMR) 형태로 많이 출시되고 있다”며 “사람을 타깃으로 한 것과 유사한 마케팅 기법을 활용하고 있는 것이 특징”이라고 말했다.

최택원 SSG닷컴 영업본부장은 “점차 확대되고 있는 반려동물 시장을 겨냥해 연말까지 식품과 패션 등 상품 구색 및 경쟁력을 더욱 강화할 것”이라고 밝혔다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr