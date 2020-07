美 Fed, "미 경제전망 여전히 불투명"

중소기업 지원 프로그램 위한 규정 개정 효력은 연장

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed)가 미국 경제 전망이 여전히 불투명하다고 평가했다.

Fed는 이날 경기 동향 보고서인 '베이지북'에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 큰 타격을 입은 미 경제에 대해 "경제 활동이 거의 모든 지역에서증가했지만 코로나19 이전의 수준에는 여전히 한참 못 미치고 있다"고 밝혔다.

Fed는 이어 "전망은 여전히 매우 불투명하다"고 지적했다. 이번 보고서는 신규 감염이 확산된 지난 5월 말부터 7월 6일까지의 상황을 담았다.

블룸버그통신은 지난 5월 말 및 6월 초에 경제 활동이 증가했을지 모르지만, 베이지북 조사 기간 이후 많은 주에서의 코로나19 재확산이 경기 회복세를 위축시켰을수 있다고 지적했다. 이 조사 이후 캘리포니아주는 경제활동 재개를 중단하는 결정을 내려 경제재가동에 영향을 미쳤을 것이라는 우려가 제기된 바 있다.

베이지 북은 Fed 산하12개 연방준비은행 관할지역의 경제흐름을 평가한 것으로, 통화정책을 결정하는 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의의 기초자료로 사용된다.

이와는 별도로 Fed는 이날 코로나19 피해 복구를 위한 중소기업 대상 급여보호프로그램(Payroll Protectrion Progaram) 시행을 위한 규정 개정의 효력을 연장한다고 발표했다.

