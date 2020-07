[아시아경제 김봉주 인턴기자] 가수 겸 배우 수지가 미모를 자랑했다.

15일 수지는 자신의 인스타그램에 여러 장의 사진을 올렸다.

사진 속 수지는 화보 촬영에 한창인 모습이다. 수지는 머리를 포니테일로 묶은 채 카메라를 응시하고 있다. 손에는 커다란 풍선을 들었다.

이에 누리꾼들은 "배수지는 사랑입니다", "볼 때마다 더 예뻐진다" 등 미모에 감탄하는 댓글을 남겼다.

한편 수지는 영화 '원더랜드' 출연을 확정했고 드라마 '스타트업' 촬영도 함께 이어가고 있다.

