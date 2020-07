[아시아경제 송승윤 기자] 경찰이 고(故) 박원순 전 서울시장의 사망 경위를 확인하기 위해 박 시장의 휴대전화에 대한 디지털포렌식 작업을 벌일 예정이다.

14일 경찰에 따르면 서울 성북경찰서는 검사 지휘를 받아 박 시장의 휴대전화에 대한 디지털포렌식을 진행하기로 결정했다. 포렌식 작업은 경찰청이 맡을 예정이다. 경찰은 현재 포렌식 작업을 위해 유족 동의 절차를 거치고 있다.

경찰 관계자는 "(디지털 포렌식은) 변사 사건을 조사하기 위한 차원으로 다른 의혹과는 일절 관계없다"면서 "유족과 협의를 거쳐 일정을 잡을 계획"이라고 말했다.

현재 경찰은 박 전 시장의 유류품 가운데 숨진 장소에서 나온 휴대전화 1대를 보관하고 있다. 기종은 신형 아이폰인 것으로 알려졌다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr