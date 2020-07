[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 14일 경남 함양군 휴천면 삼봉산 산양삼 채종단지 22ha에서 붉게 익은 산양삼 씨 수확이 한창이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr