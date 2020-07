부산항만공사, ‘부산항 스마트공장’ 참여기업 모집

포스트 코로나 시대 대비한 중소기업 신성장동력 확보 지원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산항만공사(BPA)가 포스트 코로나 시대에 대비해 부산항 중소 협력기업의 제조혁신을 지원하기 위해 ‘부산항 스마트공장 구축 지원사업’을 추진한다고 14일 밝혔다.

‘스마트공장 구축 지원사업’은 중소기업이 제조현장의 경쟁력을 높여주기 위해 다양한 형태의 스마트공장을 도입할 수 있도록 지원하는 사업으로 생산 공정, 물류·자재 관리 등에 ICT기술을 접목해 제조혁신을 이루는 것이다.

코로나19 이후 많은 기업이 생존전략으로 스마트 공장을 도입하고 있으나, 중소기업들은 기본적인 수준의 스마트공장을 도입하기에도 경영여건이 녹록지 않은 실정이다. 이에 따라 부산항만공사가 올해부터 스마트공장 구축 지원사업을 통해 중소기업이 신성장동력을 확보할 수 있도록 지원에 나선 것이다.

지원대상은 부산과 경남에 있는 항만·해운·해양산업 관련 중소기업이며, 기업별 개선 의지와 사업수행역량 등을 평가해 5개사를 선정한 후 기업당 2500만원 내외로 지원한다.

공모기간은 14일부터 7월 27일까지이며, 참여를 희망하는 기업은 BPA 홈페이지에서 신청서를 내려받아 상생누리에서 온라인 접수하면 된다.

기타 자세한 사항은 부산항만공사 사회적가치·혁신실 스마트공장 구축 지원사업 담당에 문의하면 된다.

남기찬 BPA사장은 “이번 사업을 통해 부산항 중소기업이 포스트 코로나 시대라는 새로운 환경에 대비하는 데 도움이 되길 바란다”며, “앞으로 부산항을 둘러싼 산업생태계가 상생?협력할 수 있도록 다양한 지원 프로그램을 추진해 나가겠다”고 말했다.

