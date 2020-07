의사단체 "첩약 급여화·공공의대신설·원격의료, 강경대응"…총파업도 거론

[아시아경제 최대열 기자] 정부가 추진하는 각종 의료정책에 반발해 대한의사협회가 강경히 맞서기로 했다.

의사협회는 지난 11일 경주에서 전국광역시도회장단협의회 제10차 회의를 열고 이 같이 뜻을 모았다고 13일 밝혔다. 협회는 한방첩약의 급여화를 비롯해 의대정원 4000명 증원, 공공의대 신설, 비대면진료를 정부의 '4대악 정책'이라고 이름짓고 강경대응키로 했다.

전체 회원의 의중을 파악하기 위해 설문조사를 진행하는 한편 결과를 토대로 집행부와 대의원회 차원의 투쟁방식을 결정키로 했다. 설문결과나 정부의 추진방향에 따라 총파업도 선택지로 뒀다.

최대집 의사협회 회장은 "의료정책은 의료전문가의 의견이 반영돼야 진정 국민건강을 위한 제도로 안착되는 것"이라며 "의료 4대악 정책으로 인해 대한민국 의료시스템의 근간이 붕괴될 것"이라고 말했다.

이철호 협회 대의원회 의장은 "난제를 헤쳐나가기 위해 집행부에서 투쟁 관련 의견을 물어온다면 정기 대의원 총회 이전이라도 서면결의를 통해 신속히 진행되도록 하겠다"고 말했다. 백진현 전국광역시도회장단협의회 회장은 "의료를 망치려는 4대악 저지를 위해 16개 시도의사회가 의협을 구심점으로 힘을 합쳐야 한다"고 말했다.

