13일 박원순 서울시장의 온라인 영결식이 끝난 뒤 위패와 영정사진이 서울시청사를 빠져나와 장지로 향하자 서울광장을 찾은 시민들이 슬퍼하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

