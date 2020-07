'박원순 성추행 고소' 前비서, 오후 2시 기자회견 예정

오후 2시 서울 은평 한국여성의전화 사무실서 기자회견

박 시장 고소 사건 등 입장 밝힐 전망

고(故) 박원순 서울시장의 영정이 13일 오전 영결식이 열리는 서울시청에 도착하고 있다. [이미지출처=연합뉴스]

[아시아경제 한승곤 기자] 고(故) 박원순 서울시장을 고소했던 것으로 알려진 전직 비서 측이 13일 기자회견을 열고 입장을 표명하겠다고 밝혔다.

박 시장 전 비서 측은 이날 오후 2시 서울 은평구 한국여성의전화 사무실에서 기자회견을 개최할 계획이다. 행사에는 여성의전화 등 여성계가 동참할 것으로 전해졌다.

앞서 박 시장 전 비서 A 씨는 8일 변호인 동행 아래 고소장을 경찰에 접수하고 고소인 조사를 받았다.

한편 A 씨 변호인은 지난 11일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "머리가 너무 아프다. 그녀를 위해 내가 할 수 있는 일이란 고작 두통약 2알을 것뿐이었다. 마음이 너무 아프다. 이젠 쉽게 사는 게 쉽지 않을 듯하다"라는 글을 남긴 바 있다.

또 같은 날 "원칙은 원칙이고 반칙은 반칙이다. 반칙이 판을 쳐도 원칙대로 간다"고 강조하기도 했다.

변호인은 문재인 대통령이 박 시장 빈소에 조화를 보낸 것에 대해서도 비판적인 입장을 밝혔다. 그는 "꽃이 때로는 슬픔이 되기도 한다. 누군가에게는 위로이나 누군가에게는 비수"라며 "조화가 피해자에게 주는 메시지도 고려하는 게 대통령의 자리 아닐까"라고 했다.

박 시장이 숨진 10일 오후 11시에는 "5일 후에 말할 것이다. 그때까지 방해 말라"는 내용의 영문 게시물(I'll tell you in five days. please don't disturb me until then)을 올렸다. 13일 오전 현재 해당 게시물들은 모두 내려진 상태다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr





