"카톡으로 보험금 청구"…KB?손보, 'KB ?스마트 보험금 청구서비스' 오픈?

?카카오톡으로 고객에게 웹 링크(URL) 전송

별도 앱 설치 없이 보험금 청구 가능??

[아시아경제 기하영 기자]?KB손해보험은 보험금 청구 방식의 다양화와 고객 편의성 향상을 위해 'KB 스마트 보험금 청구서비스'를 오픈했다고 13일 밝혔다.??

이 서비스는 KB손해보험LC가 모바일 기반 디지털 영업활동 지원시스템인 '개인영업비서시스템'을 이용해 보험금 청구를 위한 웹 링크(URL)를 고객에게 카카오톡으로 전송하면 고객은 별도의 애플리케이션 설치 없이 손쉽게 보험금을 청구할 수 있는 서비스다.

고객 입장에서는 보다 쉽고 간편하게 보험금 청구를 할 수 있으며, 반드시 피보험자 본인이 아니더라도 피보험자 본인인증코드만 입력하면 제3자도 보험금 청구가 가능해졌다. KB손해보험LC 역시 기존 보험금 청구 관련 고객 문의 시 콜센터 유선접수 또는 대표 앱 설치를 통해 안내를 하거나 직접 서류를 받아 청구대행을 해야 했던 번거로움이 다소 해소될 것으로 기대된다.??

KB손해보험은 이번 보험금 청구 프로세스 개선을 위해 LC를 대상으로 설문과 인터뷰 등을 진행해 요청사항을 반영했다. 또 기존 모바일을 통한 보험금 청구 통계 데이터 분석을 통해 사용자 경험을 극대화해 보다 간편하고 쉬운 화면을 제공할 수 있게 됐다. ??

KB손해보험 관계자는 "이번 'KB스마트 보험금 청구서비스' 오픈을 통해 고객과 보험설계사 모두 보다 편리하게 보험금 청구 업무를 진행할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 다양한 디지털 혁신서비스 개발을 통해 고객이 보다 편리하게 보험서비스를 누릴 수 있도록 할 것"이라고 말했다.?????????

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr