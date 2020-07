남부현대미술협회전북지회, 영·호남 ‘교류전’

오는 17일 까지 전북도청사 기획전시실

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 사)대한민국남부현대미술협회전북지회가 오는 17일까지 도청사 기획전시실에서 ‘영·호남 교류전(랑데뷰(Rendezvous:만남)’을 연다.

13일 전북지회에 따르면 영·호남 지역의 역량 있는 작가들의 작품 활동 고취를 위해 지속적인 기획 전시를 해마다 하고 있다.

이번 전시는 남부현대미술협회 전북지회 회원뿐 만 아니라 현대미술을 추구하는 작가들이 ‘랑데뷰(Rendezvous : 만남)Ⅳ’라는 주제로 진행하게 된다.

상업성이 난무하는 미술계에 순수성을 되살리고 지역의 문화·예술 교류가 더욱 활발해지기를 기원하는 마음으로 지역 작가들이 함께 준비했다.

코로나19로 사회적 거리두기에 동참하면서 오픈 행사를 축소했지만 참여 규모를 확대해 전북지역 작가와 광주·대구·안동·서울·전북 등 70여명의 지역 작가들의 작품들이 전시된다.

특히 올해는 지역 간 네트워크 확산을 위해 서울, 안동 지역 작가들이 합류해 5개 지역의 작가들이 함께 밀도 있는 전시회를 만들어가고 있다.

또 영·호남을 기반으로 활동하는 지역 작가들의 교류전을 통해 현대 미술의 위상과 전망에 대한 전략을 제시, 아시아 문화중심 동력원 구축을 목적으로 한다.

또한 생산적인 논의를 통해 한국 현대미술의 역사성과 정체성을 살피고 한국 현대 미술의 뿌리와 근간을 정립해 현대미술의 메카니즘을 구축한다.

홍현철 지회장은 "전북 지회는 계속적인 현대 미술 운동을 전개하며, 침체된 지역 예술의 활성화와 다변화된 교류를 통해 순수한 현대 미술의 부흥을 일으키기 위해 노력하고 있다"고 말했다.

호남취재본부 이건주 기자 scljh@asiae.co.kr