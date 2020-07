[포토]새마을금고 성북구협의회, 코로나19 성금 300만원 기탁

성북구, 서울사회복지공동모금회에 지정 기탁 지역 내 취약계층에 전달

[아시아경제 박종일 기자] 새마을금고 성북구협의회(회장 황하연)가 9일 성북구(구청장 이승로)에 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 위기 극복을 위한 성금 300만원을 기탁했다.

최근 코로나 19 재확산이 우려되면서 지역 내 어려움을 겪는 소외 이웃을 지원하기 위해 300만원을 구에 발 빠르게 전달한 것이다.

황하연 회장(성북 제일세마을금고 이사장)은 “모두가 힘든 시기이지만 코로나 19 극복을 위해 다함께 힘을 합치자”며 “앞으로도 사회환원사업 등을 통해 따뜻한 성북구를 만들어가며 구민과 함께하는 대표금융기관으로서의 역할에 앞장서겠다”고 전했다.

이승로 구청장은 “어려운 시기에 코로나19 극복에 힘을 보태주어 감사드린다”며 “전달된 성금은 관내 취약계층을 위해 잘 사용할 것이며, 소외되는 이웃이 없도록 지역사회 내 동참과 관심을 이끌어내 이 시기를 함께 이겨나갈 수 있도록 성북구가 적극 나서겠다”고 밝혔다.

