은평구평생학습관 ‘숨은고수교실’ 온라인반 학습자 모집

누구나 가르치고 배울 수 있는 숨은고수교실 온라인반 운영

[아시아경제 박종일 기자] 은평구평생학습관(관장 이창식)은 2012년부터 지역의 숨은 고수들이 재능과 지혜를 이웃과 나누는 배움의 장 '숨은고수교실'을 운영하고 있다.

학습관은 코로나19 확산으로 휴관이 장기화되면서 주민들의 평생학습 공백을 최소화하고 지속적인 학습 기회를 제공하기 위해 '숨은고수교실 온라인반'을 개설했다.

지난 5월부터 '숨은고수교실 온라인반'은 실시간·양방향 소통이 가능한 온라인 화상회의 플랫폼 줌(ZOOM)을 통해 ‘쉽게 배우는 리사이클링 팝업북’, ‘마음을 전하는 예쁜 손글씨 POP’, ‘집콕! 라인댄스’ 등 다채로운 프로그램을 진행했다.

평생학습관 관계자는 “'숨은고수교실 온라인반'을 통해 코로나19 상황 속에서 주민들이 평생학습에 참여할 수 있도록 '언택트'(비대면·Untact) 학습 환경 기반을 전개하고 코로나19 확산과 진정세에 대비해 온·오프라인을 넘나드는 학습 운영 체계를 마련, '숨은고수교실' 학습의 장을 확장하겠다”고 말했다.

새롭게 모집하는 '숨은고수교실 온라인반'은 양질의 콘텐츠 제공과 양방향 소통 강화를 위해 다회차로 운영되며, 7월6 ~20일 오후 1시 은평구평생학습관 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.

‘컴 탈출 온라인 수업, 그림책과 함께 하는 북아트, 마음을 전하는 예쁜 손글씨 POP’ 등 총 7개 프로그램이 현재 수강생을 모집하고 있으며 5인 이상일 경우 개설될 예정이다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr