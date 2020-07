공기정화식물로 가득... 광진구청 민원실 단장

광진구, 서울시농업기술센터 주관 ‘그린힐링 오피스 조성사업’ 선정...민원실 내부에 공기정화식물 바이오 월 설치…포토존도 새롭게 단장

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 주민들이 많이 방문하는 민원여권과 민원실을 공기정화식물이 가득 찬 힐링 공간으로 조성했다.

구는 서울시농업기술센터에서 주관한 ‘그린힐링 오피스 조성 시범사업’에 선정돼 민원실 내 벽면, 기둥 등 자투리 공간에 바이오 월 식물 743본을 식재, 조명장치를 설치했다.

바이오 월이란 공기정화식물과 청정기능 시스템을 결합해 벽에 설치하는 장치로 공기 정화는 물론 냉난방에 소모되는 에너지 사용량을 줄이는 데도 효과가 있다.

이와 함께 구는 민원실을 방문하는 구민 누구나 소중한 날을 기념·촬영할 수 있도록 기존에 마련됐던 포토존도 새롭게 단장했다.

포토존의 배경 이미지를 화사하게 바꾸고 벤치를 배치, 주민들이 편하게 촬영할 수 있도록 개선했다.

김선갑 구청장은 “삭막한 사무실을 자연친화적 공간으로 탈바꿈해 직원들에게 심리적 안정감을 주고 민원실을 찾는 주민들에게도 잠시나마 힐링의 공간이 되길 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr