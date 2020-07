경북도, 경로당 운영 재개 … "시점, 시·군 자체 결정"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 지난 3월부터 휴관에 들어간 경로당에 대해 13~17일 준비기간을 거쳐 시·군 여건에 따라 20일부터 운영을 재개한다고 밝혔다.

도내 8097개 경로당에는 31만5000여명이 회원으로 등록돼 있다. 13일 현재 포항(564개), 성주(284개), 의성(353개)지역에서는 이미 경로당 운영을 재개했다. 이는 경북도 전체 경로당의 14.8% 수준으로, 전국 경로당 운영 재개율(19.7%)보다 낮은 수준이다.

경로당 휴관이 장기화되면서 우울·고립감을 호소하는 어르신들이 늘어나고 있는데다가 최근 기온상승에 따른 무더위 쉼터 필요성이 더해지면서, 경로당 재개를 촉구하는 목소리가 높아져 왔다. 경북도내에서는 무더위쉼터로 지정된 5000개소 중 90%인 4528개소가 경로당이다.

경북도는 경로당의 운영재개를 대비해 방역물품 예산으로 10억원(국비 5억, 지방비 5억)을 집행했으며, 전국재해구호협회와 공동모금회의 협조를 받아 모든 경로당에 비접촉식 체온계(8억 상당)와 손세정제(5000만원 어치)를 배부했다.

이철우 도지사는 "23개 시·군과 함께 경로당내 시설소독 및 방역대책 수립 등 운영재개 전 한주 동안 사전 준비사항을 철저히 점검해 코로나 19로부터 안전한 환경에서 어르신들이 경로당을 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr