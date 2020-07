우리종합금융, SSG페이와 'CMA노트' 최고 연1.15% 우대금리 이벤드

5000만원까지 예금자보호

[아시아경제 김효진 기자] 우리종합금융은 SSG페이와 제휴를 맺고 SSG페이 애플리케이션(앱)을 통해 신규로 비대면 계좌개설을 하는 개인고객을 대상으로 우대금리 및 SSG머니를 지급하는 이벤트를 실시한다고 12일 밝혔다.

이번 이벤트 대상 상품은 우리종금의 대표 수시입출식 상품인 'CMA 노트(Note)'로, 우대금리 적용시 하루만 맡겨도 세전 최고 연 1.15%를 제공하며, 원리금 5000만원까지 예금자보호도 가능하다.

1일 예치시 기본금리는 연 0.90%다. SSG페이 앱에서 이벤트 참여 동의 후 비대면계좌 개설시 우대금리 연 0.10%, 우리은행 연계계좌로 등록한 CMA체크카드 발급 후 SSG페이 앱 결제수단에 등록만 하면 우대금리 연 0.15%가 추가 제공된다.

또 비대면 계좌 개설시 SSG페이 앱에서 현금처럼 사용할 수 있는 SSG머니 1만원도 지급된다.

이번 이벤트에 대한 자세한 내용은 SSG페이 앱에서 확인 가능하며, 오는 10월1일까지 2만명에게 선착순 판매된다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr