인도·중국, 국경분쟁 지역서 1단계 철수 완료

[아시아경제 이현우 기자] 지난달 국경에서 양국 병사들끼리의 우발적 충돌로 사상자가 발생했던 인도군과 중국군이 최전방 분쟁지에서 1단계 철수 작업을 완료했다고 이코노믹타임스 등 인도 언론이 10일 보도했다.

이코노믹타임스에 따르면 중국군은 충돌이 발생한 라다크의 갈완 계곡을 비롯해 인근의 고그라, 온천 지대 등 3대 국경분쟁지역에서 철수를 마무리했다. 인도군도 중국군과 마찬가지로 해당 지역 병력을 1.5∼2㎞가량 뒤로 철수했으며, 이로인해 분쟁지에는 약 3㎞ 너비의 완충지대가 생긴 것으로 알려졌다. 이와 함께 중국군은 인도군과 여러 차례 마찰을 빚은 라다크의 또 다른 분쟁지 판공 호수 인근에서도 철수하기 시작했다. 판공 호수는 인도와 중국이 분할 통제한 곳으로 2017년 8월에 이어 지난 5월 초에도 양국 군인 간에 난투극이 벌어진 지역이다.

앞서 지난달 15일 밤 갈완 계곡에서는 중국군과 인도군 600여명이 무력 충돌, 수십명의 사상자가 발생했다. 인도 육군은 이 충돌로 자국 군인 20명이 사망했다고 밝혔고, 중국 측도 피해 규모는 밝히지 않았지만 역시 사상자가 생긴 것으로 알려졌다. 이후 양측은 같은 달 22일 고위급 군사 회담에 이어 30일 군단장급 회담을 열고국경 최전방 부대 철수에 합의했다.

인도와 중국은 다음주부터 추가로 군단장급 군사 회담을 열 예정이다. 양측은 이 회담에서 병력 철수 상황을 점검하고 추가 긴장 완화 조치에 대해 논의할 방침인 것으로 알려졌다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr