기재차관 "코로나19, 치료제·백신 조기 개발 무엇보다 중요"

[아시아경제 장세희 기자]정부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나 19) 치료제·백신 개발을 적극 지원하기로 했다.

안일환 기획재정부 제2차관은 10일 경기도 성남 분당 소재 제넥신을 방문해 백신 개발 연구현장을 확인하며 이같이 말했다. 제넥신은 코로나 19 백신 개발을 위해 지난 4월부터 산학연 협업 연구에 착수했고, 2021년 하반기를 목표로 국산 백신을 개발 중이다.

안 차관은 이 자리에서 "국민의 생명·안전을 지켜나가고, 코로나 19로 인한 경제 타격을 최소화하기 위해서는 치료제·백신의 조기 개발이 무엇보다 중요하다"고 말했다.

그는 이어 "현재 개발 진행 중인 유망 후보물질들이 신속하게 임상시험을 수행해 이번 추가경정예산(추경)에 편성된 지원 예산이 조기 집행되도록 하겠다"며 "세계를 선도하고 국민들을 안심시킬 치료제·백신 개발이 이뤄지길 희망한다"고 말했다.

한편 정부는 지난 3일 3차 추경 예산에 치료제·백신 후보물질 발굴 및 임상시험 전주기 지원 목적으로 1115억원을 편성했다.

