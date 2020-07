문 대통령 국정 지지율 47%로 급락…부동산 정책 실패 영향 [갤럽]

[아시아경제 강나훔 기자] 문재인 대통령의 국정 수행 지지율이 6주 연속 하며 40%로 떨어졌다는 여론조사 결과가 나왔다. 정부의 '부동산 대책 실패' 논란이 지지율 하락을 이끈 것으로 분석된다.

한국갤럽은 지난 7~9일 만 18세 이상 1001명을 대상으로 문 대통령 직무수행에 대한 여론조사를 벌인 결과 응답자의 47%가 긍정평가했다고 10일 밝혔다. 전주보다 3%포인트 하락한 수치다. 부정평가는 44%로 전주보다 5%포인트 올랐다.

연령별 긍·부정률은 18~29세(이하 '20대') 46%·40%, 30대 52%·40%, 40대 62%·34%, 50대 42%·53%, 60대 이상 40%·50%다. 이번 주 긍정률 상승·부정률 하락은 수도권, 50대에서 두드러졌고, 성향별로는 보수층보다 중도·진보층에서 변화가 많았다.

지지정당별로 보면 더불어민주당 지지층의 77%가 대통령 직무 수행에 대해 긍정적으로 평가했고, 미래통합당 지지층은 85%가 부정적이다. 지지정당이 없는 무당층에서도 부정률이 앞섰다(긍정 32%, 부정 53%).

대통령 직무 수행 긍정 평가자(475명)에게 그 이유를 물은 결과 '신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대처'(29%), '최선을 다함·열심히 한다', '복지 확대', '전반적으로 잘한다'(이상 7%), '북한 관계'(5%), '서민 위한 노력'(4%), '외교·국제 관계', '국민 입장을 생각한다', '부동산 정책'(이상 3%) 순으로 나타났다.

부정 평가자(439명)는 부정 평가 이유로 '부동산 정책'(25%), '경제·민생 문제 해결 부족', '전반적으로 부족하다'(이상 11%), '북한 관계'(9%), '독단적·일방적·편파적'(5%), '인사 문제'(4%), '과도한 복지', '코로나19 대처 미흡'(이상 3%) 등을 지적했다.

현 정부 들어 처음으로 부동산 문제가 대통령 직무 부정 평가 이유 1순위에 오른 것인데, 갤럽이 같은 기간 벌인 정부의 부동산 정책에 대한 조사에도 부동산 정책에 대한 반감이 확연히 드러났다.

조사 결과 응답자의 64%가 '잘못하고 있다'고 응답했다. '잘하고 있다'는 17%에 불과했다.

성별·연령·지역 등 대부분의 응답자 특성별로 정부가 부동산 정책을 '잘못하고 있다'는 의견이 우세했다. 갤럽은 "6·17 대책 발표 전인 지난달 초보다 긍정률이 7%포인트 줄고, 부정률은 22%포인트 늘었다"면서 "부동산 정책 부정 평가도 현 정부 출범 후 최고치"라고 말했다.

부동산 정책 부정 평가자(635명)에게 그 이유를 물은 결과 '집값 상승·집값이 비쌈'(25%)이 가장 많았다. 이어 '효과 없음·근본적 대책 아님'(9%), '규제 부작용·풍선 효과' '일관성 없음·오락가락함'(각각 8%), '서민 피해·서민 살기 어려움'(6%) 등 순으로 나타났다. '지역 간 양극화 심화', '대출 억제 과도함', '규제 심함'(이상 5%), '공급을 늘려야 함·공급 부족', '보유세·종합부동산세 인상'(이상 4%) 등을 지적했다.

갤럽은 "6·17대책 발표 전까지는 긍정 평가 이유 1위가 매번 '부동산 시장 안정에 대한 기대'였으나 이번에는 '노력·태도'로 바뀌었다"라며 "부정 평가 이유에서는 규제 관련 상반된 지적이 혼재돼 나타나는 점이 특징"이라고 설명했다.

정당지지도는 민주당 40%, 미래통합당 20%, 정의당 6%, 국민의당 4%, 열린민주당 2% 순으로 나타났다.

정치적 성향별로 보면 진보층의 67%가 민주당, 보수층의 51%가 통합당을 지지한다고 밝혔다. 중도층이 지지하는 정당은 민주당 32%, 통합당 16% 순이며, 32%는 지지하는 정당을 답하지 않았다. 연령별 무당층 비율은 20대에서 44%로 가장 많았다.

차기 정치 지도자 선호도 조사에서는 이낙연 민주당 의원(24%)으로 1위로 나타났다. 이어 이재명 경기지사(13%), 윤석열 검찰총장(7%), 안철수 국민의당 대표(3%) 등이 뒤를 이었다.

이 지사는 연초 3% 수준을 기록했지만 지난 3월부터 10% 초반으로 올라섰다. 특히 윤 총장에 대해 갤럽은 "정치인이 아님에도 보수층과 대통령 직무를 부정 평가하는 이들로부터 꾸준히 응답이 나오고 있다"고 설명했다.

이번 조사는 전국 18세 이상 성인 7932명에게 접촉해 최종 1001명이 응답을 완료, 13%의 응답률을 기록했으며 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

