한샘, 7월 여름맞이 '혜택이 왔썸머' 할인전

[아시아경제 김종화 기자]종합 홈 인테리어 전문기업 한샘은 자사 온라인몰 '한샘몰'에서 7월 여름 시즌 홈 인테리어를 계획 중인 고객들을 위해 오는 31일까지 '혜택이 왔썸머' 할인전을 진행한다고 10일 밝혔다.

먼저 한샘몰 첫 구매를 하는 고객에게 한샘몰앱에서 사용 할 수 있는 3천원 할인 쿠폰을 증정한다. 기존에 가입했던 회원들도 그 동안 구매이력이 없는 경우에 해당 쿠폰을 받을 수 있다. 추가로 KB국민카드로 결제하면 구매금액에 따라 최대 20만원 즉시 할인 혜택을 받을 수 있다.

또 여름시즌 가장 많은 고객들이 찾는 에어컨케어, 세탁기케어, 미세먼지 차단 방충망 등 '한샘홈케어' 상품들은, 할인전 기간동안 최대 50% 할인을 진행하고 포토상품평을 작성하는 고객에게는 스타벅스 기프티콘을 증정한다.

기간별 특가 상품을 선보이는 '끝딜세일'도 만나 볼 수 있다. 침대, 드레스룸, 식탁, 소파, 생활용품 등 '한샘몰' 20년 상반기 인기 상품을 최대 75% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다. 할인 품목은 매주 지속 업데이트될 예정이다.

추가로 소파와 매트리스 구매를 고민중인 고객들을 위해 무료체험 이벤트를 진행한다. 한샘몰 인기 상품인 '하이소파', '프라임 리클라이너' 소파 2종을 2주동안 무료로 사용해 볼 수 있고 '슬리핑코드' 매트리스는 90일동안 무료로 사용해 볼 수 있다. 해당 기간 동안 제품을 사용해 보고 맘에 들지 않으면 무상 반품이 가능해 구매 실수를 줄일 수 있어 장점이다.

한샘 관계자는 "혜택이 왔썸머 할인전은 한샘몰 인기 가구 할인 혜택뿐 아니라 홈캉스 필수 아이템 기획전, 리모델링 패키지 할인 등 실속 있는 혜택들을 준비했다"면서 "침실, 거실, 서재 등 공간별 인테리어 팁과 한샘 가구 혜택을 한눈에 볼 수 있는 페이지도 구성했으니 더욱 많은 관심 바란다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr