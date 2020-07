◆어린 왕자(0629 에디션)= 앙투안 드 생텍쥐페리 탄생 120주년을 기념해 나온 새로운 번역본. 시적이고 아름다운 언어를 되살리며 원전(原典)에 가까이 다가간다. 다양한 해석의 여지를 남겨 두며 더욱 깊은 작품 세계로 안내한다. 본디의 책은 언어 200여 개로 번역된 고전이다. 순수한 시선으로 이상한 어른들의 세계를 바라본다. “밤이면 별들을 바라봐줘. (…) 내가 그 별들 중 하나에 살고 있을 테니까.”(앙투안 드 생텍쥐페리 지음/전성자 옮김/문예출판사)

