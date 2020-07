속보[아시아경제 김보경 기자] 노사는 9일 열린 최저임금위원회에서 내년도 최저임금 수정안을 제출했다. 노동계는 올해 최저임금보다 9.8% 높인 9430원, 경영계는 1.0% 삭감한 8500원을 제시했다.

