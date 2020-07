코로나19 치료제·백신 개발에 1936억 투입한다

[아시아경제 조현의 기자] 정부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료제·백신 개발 임상시험 등을 위해 1936억원 규모의 추가경정 예산을 투입한다.

정부는 9일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 코로나19 치료제·백신개발 범정부 지원위원회(범정부 지원위원회) 제4차 회의에서 코로나19 치료제·백신 등 개발 관련 추가경정예산 집행계획 등을 논의했다.

구체적으로 ▲치료제·백신 개발(1115억원) ·방역물품·기기 고도화(357억원) ▲연구·생산 인프라 구축(391억원) ▲인체 데이터 활용여건 조성 및 특허, 국제표준화 등 지원(73억원) 등을 집행할 계획이다.

정부는 치료제·백신 개발을 위해 항체 및 혈장 치료제, 백신 3대 플랫폼 기술 등을 중심으로 개발하는 기업의 임상시험 단계별(1∼3상) 예산으로 940억원(치료제 450억원ㆍ백신 490억원)을 지원한다.

치료제·백신 후보물질을 발굴하는 데 투입되는 50억원과 후보물질의 효능과 독성평가를 하는 전임상 지원 등을 포함하는 바이오·의료기술 개발에는 175억원을 투입한다.

정부는 또 방역물품·기기 고도화를 위해 통기성 방호복과 초고속 PCR(유전자증폭검사), 음압병동과 같은 감염병원서비스 등을 개발하는데 222억원을 지원한다. 방역장비·진단기기의 국산화·고도화 기술개발 지원에도 135억원을 지원한다.

연구·생산 기반을 구축하기 위해 공공백신개발지원센터(43억원), 국가보건의료연구 인프라 구축사업(163억원), 치료제·백신 신속개발을 위한 임상시험 지원체계 구축(36억원), 치료제·백신 신속개발을 위한 임상시험 지원체계 구축(36억원), 백신글로벌산업화 기반 구축(49억원) 등의 분야에 예산을 배정했다.

마지막으로 인체 데이터 활용여건 조성·특허, 국제표준화 등의 지원을 위해 감염병 의료기술 근거생성 연구(8억원), K-방역 국제표준화(30억원), 치료제·백신 등 바이오 분야 특허 연계 R&D 전략 지원 (35억원) 등에 예산을 배분했다.

지원단은 이날 회의에서 치료제·백신 개발 지원 대책의 추진 상황도 점검했다. 범정부 지원위원회는 산하에 '코로나19 대응 임상시험지원 TF'를 설치해 감염병치료기관과 임상시험센터 간 네트워크 구축을 위한 국가 감염병임상시험센터 지정방안을 논의하고 있다.

식품의약품안전처는 치료제와 백신 개발을 위한 임상시험계획(IND) 신속 심의체계를 구축해 운영하는 등 규제혁신을 추진하는 동시에 국제협력에도 힘쓰고 있다. 관련 시설·장비, 연구개발 서비스, 빅데이터 제공 체계를 확립해 민간에 서비스를 제공하고 있으며 체계 고도화를 지속적으로 추진하고 있다.

정부는 앞으로 범정부 지원위원회와 실무추진위원회를 상시 운영체계로 가동하고 추진과제별 이행 상황을 주기적으로 점검하는 한편 국내·외 개발동향을 상시 모니터링해 수급확보 조치, 긴급 연구개발 지원 등 상황에 따라 신속하게 대응할 예정이다.

박능후 보건복지부 장관은 이날 회의에서 "안전성과 유효성을 갖춘 국산 치료제와 백신을 빠르게 개발할 수 있도록 공모 기간 단축 등을 통해 추가경정예산 사업을 신속하게 집행할 계획"이라고 강조했다.

최기영 과학기술정보통신부 장관은 "과학기술정보통신부는 코로나19 대응을 계기로 국가 경쟁력을 한 단계 도약시킬 수 있도록 감염병, 의료기기, 바이오 빅데이터, 신약개발 등 바이오 분야 전반에 대해 전략적 지원을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

