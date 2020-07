[아시아경제 이정윤 기자] 자신의 집으로 찾아온 SBS 취재진을 폭행한 혐의로 박상학 자유북한운동연합 대표가 피고소인 신분으로 경찰에 출석해 조사를 받았다.

서울 송파경찰서는 전날 박 대표를 불러 4시간가량 조사했다고 8일 밝혔다. 경찰 관계자는 "박 대표의 진술 내용이나 혐의 인정 여부는 밝힐 수 없다"고 말했다.

앞서 박 대표는 지난달 23일 대북 전단 살포와 관련해 박 대표의 자택을 찾아가 취재를 시도한 SBS TV '모닝와이드' 취재진에게 폭력을 행사한 혐의로 고소됐다. 당시 PD와 AD, 촬영감독, 오디오맨이 박 대표가 던진 벽돌과 주먹에 맞아 다친 것으로 전해졌다.

이후 자유북한운동연합은 취재진이 자택을 찾아온 것을 두고 '북한의 살인 테러에 공모하는 행위'라며 SBS를 송파경찰서에 맞고소했다.

