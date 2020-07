팜스원㈜·대웅제약, 코로나19 극복 면역력 증강 비타민제 기탁

[아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군은 지난 7일 팜스원과 대웅제약이 코로나19로 어려움을 겪고 있는 저소득층을 위해 써달라며 현금 300만 원과 300만 원 상당의 임팩타민 200병을 기탁했다고 8일 밝혔다.

이번 전달식에는 김순호 구례군수, 김준호 팜스원㈜대표, 대웅제약 관계자, 김인 해승문화재㈜ 지사장 등이 참석한 가운데 진행됐다.

김준호 팜스원㈜ 대표는 “청정지역 구례를 지키기 위해 최선을 다하고 있는 군수님과 일선에서 방역으로 애쓰고 있는 의료진들에게 고마운 마음을 전한다”며 “군민들이 웃고 편안하게 일상생활에서 행복을 느낄 수 있는 그 날까지 적극 지원할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

김순호 군수는 “코로나19로 어려움을 겪고 있는 저소득층을 위해 동참해 주신 팜스원㈜과 대웅제약 대표님께 깊은 감사를 드린다”며 “기탁받은 성금과 현물은 관내 어려운 이웃과 의료진들에게 전달하겠다”고 말했다.

한편, 팜스원㈜과 대웅제약에서 전달한 성금은 전남사회복지공동모금회 지정 기탁사업으로 연계해 전달될 예정이다.

