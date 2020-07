동명대 LINC+사업단, ‘덕분에 챌린지’ 동참

한국폴리텍대 부산캠퍼스 · 부산지역대학연합기술지주 지목

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대 사회 맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+) 육성사업단이 7월 8일 오후 1시 국제산학협력관에서 ‘덕분에 챌린지’ 캠페인에 참여했다.

지난 1일 전북대 LINC+사업단으로부터 바통을 받아 챌린지에 참여한 동명대 LINC+사업단은 다음 주자로 한국폴리텍대학 부산캠퍼스와 부산지역대학연합기술지주를 지목했다.

동명대 신동석 LINC+사업단장은 “코로나19 방역을 위해 무더위 속에서도 밤낮으로 최선을 다하고 있는 대한민국 모든 의료진분들께 감사드린다”고 말했다.

‘덕분에 챌린지’는 코로나19 진료를 위해 힘을 쏟고 있는 의료진을 격려하는 차원에서 시작된 국민 참여형 캠페인이다.

의료진에 대한 고마움과 존경을 담은 수어를 사진이나 영상으로 표현한 뒤 ‘#덕분에캠페인’ ‘#덕분에챌린지’ 등의 해시태그와 함께 사회관계망서비스(SNS)에 게시하는 방식으로 진행된다.

